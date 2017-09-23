Калининград, 23 сентября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. По факту оказания услуг ненадлежащего качества, повлекшего по неосторожности смерть 7 человек в результате ДТП в Калининградской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

39.мвд.рф На месте автокатастрофы

«Председатель СК для наиболее полного и объективного расследования поручил руководителю следственного управления СКР по Калининградской области инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела по факту нарушений ПДД, возбужденного органами МВД», — говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Калининградской области легковой автомобиль марки Mersedes столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Столкновение было лобовым.

Трагедия произошла рядом с населенным пунктом Солдатово. В результате ДТП погибли 7 пассажиров маршрутки, ещё 9 человек получили ранения.

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