Лондон, 23 сентября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «МС» и «Кристал Пэлас» был разыгран матч 6-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «горожан».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 44-й минуте вингер Лерой Сане открыл счет после заброса Давида Сильвы за шиворот защитников — 1:0.

В начале второго тайма вингер сборной Англии Рахим Стерлинг удвоил преимущество хозяев после ассиста Лероя Сане — 2:0.

Через 8 минут Стерлинг оформил дубль, замкнув навес Серхио Кун Агуэро — 3:0.

На 79-й минуте Серхио Агуэро довел счет до разгромного, замкнув передачу Лероя Сане — 4:0.

На 89-й минуте хавбэк сборной Англии Фаиан Делф забил шикарный гол ударом из-за пределов штрафной площади — 5:0.

Статистика матча («МС"/"Кристал Пэлас»)

Удары 18/3

Удары в створ 9/0

Владение 71%/29%

Фолы 6/7

«МС» делит первую строчку с «МЮ» с 16-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на последней позиции без очков.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Менди, Отаменди, де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван Анхольт, Дэнн, Сако, Фосу-Менса, Миливоевич, Кабай, Лофтус-Чик, Таунсенд, Шлупп, Бентеке.

Главный арбитр матча: Нил Суорбрик.

Предупреждения: Менди — 25, Данило — 56, Сане — 75, Шлупп — 77.

Голы: Сане 44 — 1:0, Стерлинг 51 — 2:0, Стерлинг 59 — 3:0, Агуэро 79 — 4:0, Делф 89 — 5:0.