Лондон, 23 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «Саутгемптон» и «МЮ» был разыгран матч 6-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «манкунианцев».

EFCsophie Ромелу Лукаку

На 20-й минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1.

Статистика матча («Саутгемптон"/"МЮ»)

Удары 9/7

Удары в створ 4/5

Владение 60%/40%

Фолы 11/10

На данный момент «МЮ» делит первое место с «МС», имея по 16 очков. «Саутгемптон» остался на 11-й позиции с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Худт, Бертранд, Дэвис, Тадич, Ромеу, Лемина, Редмонд, Лонг.

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Джонс, Янг, Валенсия, Мата, Рашфорд, Мхитарян, Феллайни, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Лонг — 37, Янг — 43, Валенсия — 69, Лукаку — 82, Эррера — 89.

Голы: Лукаку 20 — 0:1.