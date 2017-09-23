Москва, 23 сентября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина арестовали до 22 ноября. Такое решение, как передает «НТВ», принял 23 сентября Таганский суд Москвы.

Арест

«Таганский суд Москвы арестовал лидера «Христианского государства» Александра Калинина», — передает телекомпания.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила информацию о задержании Калинина.

«На основании ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)», — говорит Волк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября прошло задержание лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина и нескольких его соратников. В пресс-службе МВД сообщили, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела по факту поджога двух автомобилей возле офиса адвоката АлексеяУчителя Константина Добрынина.

Позже Калинин был отпущен из полиции, однако 23 сентября снова задержан.

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