Москва, 23 сентября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «Динамо» и «ЦСКА» был разыгран матч 11-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Динамо"/"ЦСКА»)

Удары 6/12

Удары в створ 1/7

Владение 50%/50%

Фолы 5/17

На данный момент «ЦСКА» идет на 4-м месте, набрав 20 очков. «Динамо» поднялся на 12-ю строчку, набрав 10 очков.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Тьям, Темников, Вандерсон, Соснин, Сов, Бечирай.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Натхо, Витиньо, Жамалетдинов.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Витиньо — 83.