«Динамо» и «ЦСКА» голов не забили
Москва, 23 сентября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «Динамо» и «ЦСКА» был разыгран матч 11-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья
Статистика матча («Динамо"/"ЦСКА»)
Удары 6/12
Удары в створ 1/7
Владение 50%/50%
Фолы 5/17
На данный момент «ЦСКА» идет на 4-м месте, набрав 20 очков. «Динамо» поднялся на 12-ю строчку, набрав 10 очков.
Составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Тьям, Темников, Вандерсон, Соснин, Сов, Бечирай.
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Натхо, Витиньо, Жамалетдинов.
Главный арбитр матча: Алексей Николаев.
Предупреждения: Витиньо — 83.