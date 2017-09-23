Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. О пробках у южных ворот Ростова-на-Дону теперь можно забыть. Сегодня, 23 сентября, в донской столице, которая в 2018 году примет матчи Чемпионата мира по футболу, запущено движение по Ворошиловскому мосту. Переправу через реку Дон открыли на два месяца раньше запланированного срока благодаря средствам, поступившим от госсистемы «Платон», передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Ворошиловский мост

«Ворошиловский мост — это путь в новый Ростов. Теперь, с вводом в эксплуатацию объекта, левобережная зона южной столицы приобретает совершенно другое значение», — отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

1,5 млрд рублей, перечисленные региону, позволили гарантированно завершить все работы по возведению Ворошиловского моста. Переправа соединяет правый берег Дона с левым, прокладывает путь в города-спутники Азов и Батайск, а также на Черноморское побережье. Кроме того, дорога ведет к стадиону «Ростов-Арена», на котором пройдут матчи мундиаля.

«Ворошиловский мост — это главный въезд в южную столицу. Новая магистраль значительно сократит время проезда через реку Дон и избавит от заторов, позволит комфортно перемещаться тысячам болельщиков во время предстоящего чемпионата мира по футболу», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Мост, построенный в 1965 году, находился в аварийном состоянии и был уже попросту опасен для эксплуатации. В 2014 году переправу начали разбирать и возводить заново. Параллельно с этим с 2013 года велось строительство с нуля нового моста, который позволил транспортной артерии стать шестиполосной. В результате пропускная способность объекта должна вырасти до 80 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что Ростовская область получила от госсистемы «Платон» 1,9 млрд рублей. Помимо средств, направленных на возведение моста, 400 млн рублей перечислены для ремонта 19 улиц.

Этот проект Общероссийского народного фронта стал успешным примером правильного взаимодействия граждан и власти. Для грузоперевозчиков, для непосредственных пользователей федеральных дорог есть инструмент для того, чтобы они сами выбирали дороги для ремонта за счет платы, которую они вносят через систему «Платон». И теперь с помощью «Карты убитых дорог» водители в курсе, куда идут деньги, которые они платят, могут контролировать, как выполнены работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ворошиловский мост — это еще один большой объект, получивший финансирование за счет средств от системы «Платон». Всего на средства, полученные от «Платона», планируется реконструировать более 30 мостов и уже выполнен ремонт свыше тысячи километров проблемных дорог.