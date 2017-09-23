Красноярск, 23 сентября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. По факту гибели 6-летнего ребёнка в Красноярском крае проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Медведь

Трагедия произошла в субботу, 23 сентября, в поселке Хета на Таймыре.

«По предварительным данным, (…) дети играли на территории поселка Хета, — говорится в сообщении. — Внезапно из леса вышел медведь, напал на шестилетнего мальчика, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью».

Взрослые, прибывшие на место ЧП, застрелили дикое животное.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.