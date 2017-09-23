Киев, 23 сентября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Власти Украины готовы работать с Канадой по вопросу безвизового режима для граждан страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Мы видим огромный положительный эффект от решения Украины о предоставлении безвизового режима Канаде ещё в 2005 г. и готовы сотрудничать с Канадой для обеспечения безвизового режима для граждан Украины, — цитирует Порошенко его пресс-служба. — Я считаю, что разрыв барьеров между нашими людьми, которые настолько близки в своих стремлениях, является правильным шагом в данный момент».

4 сентября посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что в первом квартале 2017 года получили отказ более трети всех граждан Украины, запросивших канадскую визу.

По его словам, если в 2016 году власти Канады отказывали гражданам Украины в оформлении виз в 24% случаев, то в первом квартале 2017 года число отказов возросло до 34%.