Рим, 23 сентября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Марко Миннити в интервью изданию La Nazione, заявил, что мусульмане, проживающие в стране, должна разделять и принимать ценности Италии, которые не обсуждаются.

Mohammed Tawsif Salam Мусульманская семья

«Я бы не хотел, чтобы меня неправильно поняли. Я глубоко убежден, что степень цивилизации страны измеряется главным образом по двум показателям: отношениями между мужчиной и женщиной и между политикой и религией, или, если предпочитаете, между государством и церковью. Наша политика такова и будет такой: наши ценности должны быть приняты всеми любой ценой», — объяснил Миннити в интервью.

В стране, где количество мигрантов постоянно растет и религиозные и культурные различия усугубляются все больше, глава МВД подчеркнул, насколько важно сохранить европейские ценности: «Тот, кто считает, что женщина должна подчиняться мужчине, а закон государства — закону бога (шариату), автоматически выходит за пределы нашего правового общества. Существуют неоспоримые ценности, и мы обязаны по ним не отступать».

Глава МВД предлагает свой план реагирования в отношении тех, кто не желает соблюдать законы правового общества.

«Закон должен быть строг вплоть до лишения родительских прав», — заявил Миннити, вспомнив случай в пакистанской семье, когда родители обстригли наголо девушку, потому что посчитали, что они слишком европеизировалась.

Наконец, глава МВД подчеркнул, что интеграция не может быть навязана законом, а должна проводиться только через сотрудничество и обмен.

Напомним, ранее агентство Ip Marketing провело опрос среди мусульман, официально проживающих в Италии. Результаты опроса показали, что один из мусульманин из трех, проживающих в Италии, не только не интегрирован в общественную и культурную жизнь страны, но и не собирается этого делать.