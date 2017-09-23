Берлин, 23 сентября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае обострения ситуации на востоке Украины. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Усиление давления

«Мы (страны G7) согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией Минских договоренностей», — сказала канцлер Германии.

Меркель также добавила, что страны G7 не хотят ужесточать санкции в отношении РФ, но готовы сделать это, если потребуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры против РФ были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под санкции ЕС и США попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.