Москва, 23 сентября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

ДТП

ДТП произошло в субботу, 23 сентября, в районе д. 59 по Севастопольскому проспекту.

«Столкнулись четыре автомобиля, — сказал источник. — В результате аварии один человек погиб, другой получил травмы».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.