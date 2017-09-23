Донецк, 23 сентября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. До сих пор в украинском плену находятся сотни граждан ДНР, которых Киев не спешит включать в обменные списки, а части из них отказано в освобождении из плена. Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала украинскую сторону прекратить делить людей на категории. Она считает, что все люди, которые томятся в украинском плену, должны быть освобождены согласно минским договоренностям. Об этом 23 сентября рассказали в аппарате омбудсмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«В ходе последнего заседания в Минске мы подняли вопрос возвращения документов лицам, освобожденным из украинского плена. На данный момент числится 126 человек, которым украинская сторона отказывается возвращать документы, несмотря на то, что обмен уже давно состоялся. Представитель СБУ признает, что более чем на 70 человек из 126 лиц до сих пор открыты уголовные производства. При этом он предлагает им лично приехать на территорию Украины для получения документов. Тем самым предложение сотрудника СБУ противоречит Минским соглашениям и здравому смыслу», — заявила Дарья Морозова.

В ДНР предполагают, что эти люди на Украине будут тут же снова арестованы.

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Среди тех, кто осужден, в большинстве своем — это люди, которые поддерживали ДЛНР и открыто высказывали свое мнение. Можно привести пример жителя Северодонецка Евгения Безуха, которому дали 15 лет только за то, что он стоял на блокпосту. Евгению предложили оговорить себя, заявив, что он завербован российскими спецслужбами, а когда он не согласился, повесили на него тяжкие преступления, к которым он не имеет никакого отношения.

Люди, пересекающие линию разграничения между ДНР и Украиной, рассказывают, что до сих пор наблюдают картину, когда СБУ арестовывает и уводит в неизвестном направлении чем-то не приглянувшихся им «туристов».

Вот рассказ Антона И. из Тореза, пенсионера 70 лет:

«На линии разграничения у нас собрали паспорта. Через какое-то время я увидел, что идут работники СБУ. Они подошли к пожилой паре, которая сидела впереди меня, их обвинили в «подделке документов». Потом перепуганных и ничего не понимающих стариков куда-то потащили. Я уверен, у них даже есть план по числу взятых в плен. Когда не находят даже косвенных причин, тянут первых попавшихся».

Ранее сообщалось, что среди пленных есть и две женщины в возрасте 75 лет. Но судьба их до сих пор не известна.

На сегодня украинская сторона отказывается возвращать в ДНР 11 человек, обвиняемых в «особо тяжких преступлениях», среди них 2 женщины. Одна из них — гражданка Козлова 1995 года рождения, пребывающая в плену с грудным ребенком.

«Официальный Киев преднамеренно делает все возможное для затягивания обмена, чтобы в очередной раз обвинить в этом ДНР. Однако за пять месяцев переговоров нам все-таки удалось добиться определенных успехов. На сегодня представители Украины готовы передать 203 человека. Ранее же эта цифра составляла 156 человек. Мы ждем ответных шагов от полномочных представителей Украины в Минске. Я призываю украинскую сторону прекратить делить людей на категории и включить в список обмена 11 лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях и категорию так называемой «не АТО», тогда и произойдет долгожданный обмен. Также отмечу, что 80% украинских пленных обвиняются в особо тяжких преступлениях, но мы не делим людей на списки и категории. Со стороны Донецкой Народной Республики все удерживаемые, которые были переданы украинской стороне, процессуально очищены», — добавила омбудсмен республики.