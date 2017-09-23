Алеппо, Сирия, 23 сентября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Большой и значимой победой сирийской армии стал недавно освобожденный город Дейр-эз-Зор, заявил 23 сентября на встрече с журналистами в Ереване депутат сирийского парламента Жирайр Реисян.

mil.ru Инженеры Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

По словам депутата, освобожденный Дейр-эз-Зор, почти также важен, как освобожденный Алеппо. Там, по словам Реисяна, в мирное время также жило большое количество армян, которые, однако, во время военных действий были вынуждены уехать, в целях безопасности.

«В некоторых частях города, все еще идут столкновения, но это вопрос нескольких дней. Скоро город станет полностью свободным, и я надеюсь, что армяне смогут вернуться домой», — цитирует Реисяна АрмИнфо.

«Конечно, по сравнению с 2012 годом ситуация в Сирии значительно изменилась. Сейчас сирийская армия освобождает все новые территории, но особенно важным, конечно было освобождение Алеппо в 2016 году», — заявил Реисян.

По словам депутата Меджлиса Сирии, Алеппо пострадал больше всех других сирийских городов. Однако, постепенно город возвращается к нормальной жизни. При оккупации было стерто с лица земли много жилых кварталов, магазинов, рабочих организаций. Однако, на данный момент, правительство Сирии постепенно восстанавливает разрушения.

«Конечно, в городе все равно очень много проблем — экономические, жилищные, отсутствие рабочих мест. Однако, самыми главными проблемами в Алеппо были отсутствие водоснабжения и электричества. Но на данный момент водоснабжение восстановлено, а электричество вновь проведено и его хватает на основные нужды жителей», — отметил Реисян.

По его словам, многие армяне и другие жители Алеппо постепенно возвращаются из стран, в которые они переехали. В том числе из Армении, Ливана, Европы и даже таких стран, как США и Канада.

«Что касается дорог ведущих в город, то сейчас почти все они безопасны и сирийская армия их контролирует. Главной целью правительства Сирии сейчас является восстановление аэропорта, который был сильно поврежден во время военных действий, однако он уже почти восстановлен, осталось только окончательно решить вопрос безопасности и аэропорт снова начнет функционировать», — подчеркнул депутат сирийского парламента.

Также он коснулся и потерь среди армянского населения в ходе событий в Сирии: «У нас есть около 200 жертв, как солдаты сирийской армии, так и среди мирного населения, которое погибло при обстрелах и бомбежках города. 10 человек числятся пропавшими без вести, очень много раненных. Довольное большие и материальные потери — многие потеряли свой бизнес, свои дома, некоторые квартиры уже невозможно восстановить, а также в ходе мародёрства, которое бушевало во время войны, многие армяне лишились всех своих сбережений, драгоценностей и т.д. Подобный ущерб, конечно, не восстановишь, но то, что люди возвращаются в родной город, где могут жить спокойно уже является огромным достижением. Я уверен, что скоро город будет окончательно восстановлен и заживет полноценной жизнью», — заключил Реисян.