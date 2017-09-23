Москва, 23 сентября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В центре Москвы задержаны Сергей Удальцов и Эдуард Лимонов. Об этом сегодня, 23 сентября, пишут «Ведомости».

Задержание

Сообщается, что координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и основатель движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов задержаны в центре Москвы за организацию несогласованного массового мероприятия.

Ранее сообщалось, что Удальцов и Лимонов решили провести в центре столицы массовое мероприятие под названием «Антикапитализм». Однако власти города не согласовали им данное мероприятие.

Тогда они решили провести его в формате «массовых гуляний». Однако правоохранительные органы на месте предполагаемого проведения этих «гуляний» на Страстном бульваре по громкой связи призвали граждан разойтись.

В итоге были задержаны порядка 30 человек, в том числе Лимонов и Удальцов.

По словам самого Удальцова, среди задержанных представители «Левого фронта», незарегистрированной партии «Другая Россия» и других организаций.