Вильнюс, 23 сентября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, которого на этот пост делегировали социал-демократы, не хочет расставаться с должностью даже после того, как социал-демократы решились сегодня, 23 сентября, выйти из правящей коалиции. Об этом министр заявил литовскому новостному агентству BNS.

Флаг Литвы

«В понедельник (25 сентября — прим. ИА REGNUM ) я напишу заявление о выходе из партии. Если меня поддержит президент и премьер, то я дальше продолжу эту работу, которая требует усилий, чёткости и, честно говоря, качества», — сказал министр.

Ранее ИА REGNUM предполагало, что в результате нынешнего правительственного кризиса в Литве обнажится авторитаризм страны, когда в нарушении Конституции, государством управляет не парламент и партии, через своих министров в правительстве, а президент, которая по Конституции Литвы фигура по сути церемониальная, что резко изменилось без смены законов в момент, когда на пост президента вступила Даля Грибаускайте. Линкявичюс — «её человек» на посту главы внешнеполитического ведомства, а делегировать его было приказано социал-демократам, которые по сути его никак не контролировали. Ранее это были лишь догадки, о чём в Литве всем известно, однако никак не подтверждалось фактическими обстоятельствами.

Выход социал-демократов из правящей коалиции, при отказе Линкявичюса покинуть пост главы МИД, только подтверждает, что в Литве реально партии не управляют делегированными министрами, а единственный, кто принимает решения — президент Даля Грибаускайте. Остальное — лишь имитация парламентаризма.

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