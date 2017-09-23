Киев, 23 сентября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Телефонные хулиганы (пранкеры) попытались от имени пресс-службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова связаться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба СНБО.

Телефонный разговор

«Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе СНБО уверены, что это были российские телефонные хулиганы, которые работают «под крышей российских спецслужб». Отмечается, что подобные розыгрыши пранкеров в последнее время участились.