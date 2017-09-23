Минск, 23 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. «В мире что-то случилось: нас так долго пичкали предупреждениями о начале Третьей мировой, начало которойым должны положить российско-белорусские учения «Запад», что резкое прекращение потока новостей с пометками WW3 (аббревиатура английского World War 3 — третья мировая война — прим. ИА REGNUM ) создало ощущение нехватки какой-то информационной составляющей нашей жизни», — пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски в своем обозрении итогов упомянутых выше военных маневров Москвы и Минска, опубликованном 22 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин наблюдает за учениями «Запад-2017»

«Нам говорили, что учения — самые масштабные, крупнейшие и многочисленные, приводя грандиозные сотни тысяч их участников и несметное количество единиц военной техники. Нам рассказывали, что география маневров подозрительно приближена к географии начала Второй мировой — полуостров Вестерплатте, на который напала Германия 1 сентября 1939 года не так уж далек от Калининграда, да и Белоруссии. И по времени — сентябрь — прошлое событие и грядущее почти совпадали, — констатирует автор. — Ну, вот «Запад» завершился, а война так и не началась. И поток предупреждений оборвался».

Аналитик задается вопросом «что в итоге» и сама же на него отвечает: «захвата граничащих с Россией государств не случилось, количество участников учений в оценках даже западных специалистов колеблется от 10 до 17 тысяч, а главным кадром «Запада 2017» стало фото Владимира Путина, наблюдающего в бинокль за учебным боем. Для начала Третьей мировой крайне недостаточно».

Журналистка приходит к выводу, что массив обрушивавшейся на читателя информации о российской угрозе был фейком, после которого теперь трудно обвинять Россию в штамповке фальшивых новостей.

Читайте также: Истерика: Запад соскучился по войне

«Русские получили повод попраздновать, а Запад остался в дураках. Пусть это и нечасто бывает, но нам должно быть неприятно. Все прошло максимально прозрачно, открыто, с соблюдением государственных границ. И попробуйте теперь доказать, что это Москва угрожает, а не Запад никак не может избавиться от стереотипов холодной войны, — резюмирует обозреватель The Independent. — Сегодня в некоторых СМИ уже высказываются предположения, что Россия специально кормила западные издания такой информацией, на основе которой те могли делать ошибочные материалы (опять Путин виноват). Но у нас есть достаточно обоснованные предположения, что к формированию фейков, конечно, не напрямую, а опосредованно, могли приложить руки и Пентагон и МО Великобритании. Русские же теперь просто получают удовольствие от того, что они выиграли этот раунд информационной войны».

Напомним, что «Запад-2017» — совместные стратегические учения войск Российской Федерации и Республики Беларусь, проходившие с 14 по 20 сентября 2017 года. Согласно заявленным данным, в них приняли участие 13 тысяч солдат и офицеров. Вокруг этих учений была развёрнута истеричная информационная кампания с заявлениями о том, что Россия в ходе этих учений начнёт войну и непременно захватит Прибалтику и Польшу. Министр обороны Польши договорился до того, что армия России в ходе этих учений может применить ядерное оружие, а президент Литвы жаловалась с трибуны ООН, что «Кремль отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию атаковать Запад».