Воркута, Коми, 23 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Воркутинская опорная зона в силу своего расположения сможет стать защищенным транспортным узлом для увеличения грузопотоков Севморпути, считает глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Пресс-служба правительства Республики Коми Глава Республики Коми Сергей Гапликов

В ходе своего выступления на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики 22 сентября Сергей Гапликов отметил важность Воркуты в создании федеральных и международных транспортных связей. Первым шагом к этому должно стать продление Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур» на берегу Карского моря, а также развитие Северного широтного хода.

«Эти транспортные коридоры в перспективе обеспечат трансконтинентальную связь портов Карского, Баренцева и Белого морей с портами Тихого океана и позволят ресурсодобывающим и перерабатывающим предприятиям регионов Европейского Севера, Урала и Сибири выйти на перспективные мировые рынки на Западе и на Востоке. Именно транспортный каркас должен стать основой развития Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны в целом», — считает Сергей Гапликов.

Сейчас ситуация с транспортной сетью в Воркутинской зоне оставляет желать лучшего. Глава Коми отметил отсутствие железнодорожного и автомобильного сообщения с портовой инфраструктурой на побережье Карского моря и некоторыми крупными городами России.

Гапликов предложил вынести эту проблему на федеральный уровень: проработать вопрос включения в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 годы» и в Инвестиционную программу ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Соликамск-Сыктывкар-Архангельск), «Строительство участка железнодорожной ветки г. Воркута — пос. Усть-Кара» («Карскомур»), «Строительство железнодорожной ветки Сосногорск — Индига» («Баренцкомур»), а также строительство автомобильной дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард.

Из названной программы Минтранса России рискует выпасть важный для Воркуты вопрос реконструкции аэропортового комплекса со взлетно-посадочной полосой двойного назначения: для мирных и военных целей.

«Несмотря на все усилия правительства Республики Коми, а также прямое указание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, Минтранс планирует исключить аэропорты Воркуты, Ухты и Усинска из перечня объектов программы, — сообщил Госкомиссии Сергей Гапликов. Он предложил председателю Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину поддержать сохранение аэропортов в федеральной программе или решить вопрос их передачи в федеральную собственность для последующей реконструкции.

Воркута не может успешно развивать транспортную сеть в одиночестве, добавил глава Коми. Необходимо создать связи между Ненецкой, Воркутинской и Ямало-Ненецкой опорными зонами, чтобы не допустить ненужной конкуренции в проектах и дублирования реализуемых возможностей.

Напомним, территория муниципального образования городского округа «Воркута» включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ в 2014 году. В сентябре 2017 года Воркутинская опорная зона была утверждена в новой редакции государственной стратегии развития АЗРФ.