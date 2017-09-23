Смоленск, 23 сентября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина по реструктуризации долгов регионов является беспрецедентным, оно позволит субъектам высвободить значительные денежные средства. Такое мнение высказал губернатор Смоленской области Алексей Островский. «Это позволит многим регионам страны, в том числе и Смоленской области, высвобождая значительные денежные средства от уплаты процентов по бюджетным кредитам, направлять их на развитие тех или иных сфер жизнедеятельности», — приводит его слова портал SmolDaily.

Kremlin.ru Владимир Путин

Губернатор уверен, что такое решение позволит регионам не стагнировать, а развиваться, в том числе, направляя высвободившиеся средства в транспортную инфраструктуру и социальную сферу.

С Островским согласен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Это важные и крайне необходимые деньги для нашего региона, — приводит слова Кондратьева портал Ruposters. — В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 млн туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растет. Поэтому эти средства будут направлены на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, благоустройство. В конечном счете — на поддержку наших граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в Ульяновске отметил остроту проблемы закредитованности региональных бюджетов, рассказав о программе реструктуризации накопленных кредитов, которая будет запущена с 1 января.