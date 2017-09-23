Вашингтон, 23 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Власти США пока не приняли никаких конкретных решений по прямым поставкам оружия на Украину. Об этом сегодня, 23 сентября, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя Белого дома.

Matt H. Wade Белый дом, США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Нью-Йорке состоялась вторая за год встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Переговоры глав государств прошли в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и работе саммита Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества и мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН.

Парадоксально, но на самой авторитетной международной площадке — ООН — которая создана для поддержания мира на Земле, Порошенко и Трамп говорили об оружии и разрушении.

Трамп с трибуны ООН грозил Северной Корее уничтожением, а Порошенко тихонечко просил Трампа подбросить американского оружия для геноцида русских в Донбассе.

И хотя формально Трамп отказался напрямую продавать Украине так называемое «летальное» оружие (термин весьма условен), непрямые поставки американских вооружений Киеву осуществляются с 2014 года.