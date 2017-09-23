Воркута, Коми, 23 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Республика Коми просит увеличить норматив зачисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в бюджет региона. C таким предложением выступил глава Коми Сергей Гапликов в ходе заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 22 сентября в Москве.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча в Арктике

«Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значительных финансовых вложений, — пояснил Сергей Гапликов. — Поэтому одним из финансовых источников может стать возврат 5-процентного норматива зачисления НДПИ в региональный бюджет, что для Республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 млрд рублей, или один годовой бюджет Воркуты».

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Коми, с 2006 по 2016 год поступления от налога на добычу полезных ископаемых с территории Коми в федеральный бюджет составили более 511 млрд рублей. Сергей Гапликов предложил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в статьи №50 и №56 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Напомним, территория муниципального образования городского округа «Воркута» включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года после изменений в стратегии развития русской Арктики Воркутинская опорная зона стала одной из перспективных территорий. О том, что понадобится региону для оправдания надежд правительства, Сергей Гапликов сообщил в своем докладе Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

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После реализации своих транспортных возможностей Воркутинская опорная зона обеспечит развитие экономики регионов и страны в целом, уверен Сергей Гапликов. Воркута обладает самыми большими разведанными в Европе запасами угля, порядка 340 млрд тонн, и обладает высоким промышленным потенциалом освоения в объеме 7 млрд тонн. Месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых — золота, серебра, меди, баритов, свинца, цинка, кварц-каолинового сырья — усиливают потенциал региона. В условиях повышенного спроса на Юго-Восточных рынках это делает их освоение перспективным.

Однако на данный момент существует угроза критического снижения добычи угля в условиях выработки запасов шахт, построенных более 50 лет назад. Моногород Воркута слабеет и теряет свою градообразующую основу, и ему необходимы новые шахты и обустройство новых месторождений.

«Без принципиального изменения отношения к развитию воркутинского угольного бассейна мы получим снижение добычи угля с 9,6 млн тонн в 2017 году до 2 млн тонн в 2035 году, что приведет к безвозвратной потере 7000 высококлассных технических специалистов, которые работают сегодня в угольной отрасли города», — озвучил тревожные прогнозы Сергей Гапликов и предложил Минэнерго России разработать и представить комплекс мер по поддержанию добычи угля в Печорском угольном бассейне на уровне 15 млн тонн в год.

Со своей стороны правительство региона вместе с инвесторами модернизирует процессы разведки и добычи на перспективных угольных месторождениях: Янгарейском и Силовском.