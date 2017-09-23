Донецк, 23 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики подтвердило информацию о покушении на главу ведомства Александра Тимофеева. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Press.mgw Александр Тимофеев

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Донецке на проспекте Мира прогремели два взрыва. Позже стало известно, что был подорван автомобиль, в котором находился министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев.

«Сегодня был подорван автомобиль министра. Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив-здоров», — заявила представитель пресс-службы министерства в интервью Донецкому агентству новостей.

Ранее сообщалось, что Тимофеев находится в критическом состоянии и был госпитализирован.

Правоохранительные органы ДНР пока не давали каких-либо комментариев по вопросу о том, кто мог организовать покушение.