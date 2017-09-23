Москва, 23 сентября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российскую интернет-компанию «Яндекс» с 20-летием. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 23 сентября, на официальном сайте правительства России.

Government.ru Дмитрий Медведев

Медведев констатировал, что «Яндекс» стал крупнейшим российским интернет-ресурсом, заслужившим расположение пользователей не только в России, но и за рубежом.

«Яндекс» превратился из обычного поисковика в крупнейший российский интернет-ресурс, который набирает популярность и среди пользователей из других стран», — пишет глава правительства.

Также Медведев высоко оценил уровень профессионализма сотрудников компании.

«А главное — в «Яндексе» работают высококлассные программисты, инженеры и редакторы — словом, настоящая команда профессионалов», — сказано в поздравительной телеграмме председателя правительства.

Кроме того, он пожелал «Яндексу» успехов и выразил уверенность в том, что в будущем эту компанию ждёт много масштабных и интересных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября офис «Яндекса» в Москве посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства начал своё посещение «Яндекса» с короткой встречи с руководством компании — финансовым директором Грегори Абовскии генеральным директором Александром Шульгиным.

Президенту рассказали, что в IT-компании работают семь тысяч человек, средний возраст которых составляет 30 лет, а большинство из них — выпускники российских ведущих вузов.

Путину также показали карту России с городами, где у «Яндекса» есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Российский лидер, в свою очередь, предложил компании открыть офис на Дальнем Востоке.