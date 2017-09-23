Вашингтон, 23 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Американское издание The Diplomat, специализирующееся на описании и анализе событий, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, опубликовало статью, освещающую арктические успехи Китая в последнее время.

Pro-arctic.ru Китайский ледокол «Снежный Дракон»

Авторы отмечают, что самым значительным событием этого года является выпуск в июне политического документа под названием «Перспективы морского сотрудничества в рамках инициативы по поясу и пути» Национальной комиссии Китая по развитию и реформе и Государственной администрации по океанам. Этот документ направлен на «синхронизацию планов развития и содействие совместным действиям между странами вдоль морского шелкового пути XXI века».

В документе описываются «три морских маршрута, реализуемых в рамках инициативы «Пояс и путь», включая маршрут через Северный Ледовитый океан, наряду с глобальными торговыми маршрутами через Суэцкий канал и Тихий океан. Арктический регион становится новым глобальным торговым маршрутом, морские и наземные перевозки на севере становятся реальностью. Экономическое развитие в Арктике ускоряется, и участие Китая становится важным фактором для многих значимых проектов в регионе.

Взаимодействие Китая с партнерами из Арктики демонстрирует глобальное значение региона. В этом апреле, после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в Мар-а-Лаго, президент Китая Си Цзинпин, посетил на обратном пути в Китай Аляску и обсудил темы, связанные с Арктикой, с губернатором Аляски Биллом Уолкером, включая возможности Аляски по сжиженному природному газу и вопросы торговли.

Китай стал крупнейшим торговым партнером Аляски, а товарооборот между северным Штатом и Китаем в 2016 году составил около 1,2 млрд. долларов США., в том числе по морепродуктам, полезным ископаемым, нефти и другим продуктам. (Для сравнения в этом году Россия надеется достигнуть с Китаем товарооборота в 90 млрд. долларов, а это товарооборот одного, не самого экономически развитого штата Америки)

Ранее, по пути в Соединенные Штаты, Си Цзинпин совершил официальный визит в Финляндию, которая в этом году возглавила Арктический Совет на двухлетний период, прежде чем передать бразды правления в Исландию в 2019 году. Арктические вопросы и экономическое сотрудничество, включая инициативы по поясу и пути, были обсуждены в ходе визита. Дальнейшие обсуждения вопросов Арктики и участия стран Северной Европы в инициативе «Пояс и путь» последовали во время визитов премьер-министров Норвегии и Дании в Китай, а также во время визитов на уровне министров в Исландию и других страны Северной Европы.

На международном Форуме по поясу и пути в Пекине, в мае этого года, министр транспорта Финляндии Энн Бернер был одним из немногих участников представляющих министров Северных стран, а проекты инфраструктуры Северной Европы, такие как Арктический коридор, имеют очевидную синергию с инициативой «Пояс и дорога». Вице-премьер Китая Ван Ян также подчеркнул усиление роли Китая в Арктике на 4-м Международном арктическом форуме в России, в Архангельске, в марте этого года.

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Дискуссия проходит и на экспертном уровне, в конце мая, Китайско-Североарктический исследовательский центр (CNARC) провел свой 5-й ежегодный симпозиум по сотрудничеству между КНР и Северным Арктическим сообществом в портовом городе Далянь. Ключевой темой являлось обсуждение инициативы пояса и пути. В форуме участвовали ведущие политики, представители промышленности и ученые.

Кроме того, в рамках круглого стола CNARC состоялся экономический круглый стол по арктическим судоходным и портовым городам. Среди докладчиков симпозиума были Линь Шаньцин, вице-администратор Государственной администрации по океанам, бывший президент Исландии (1996−2016 годы), Олафур Рагнар Гримссон, который проведет 5-ю Ассамблею Полярного круга в Рейкьявике 13−15 октября, где также будет обсуждена Инициатива по поясу и пути в Арктике. Участие Китая в арктических проектах обсуждалось на 7-м китайско-скандинавском (Think Tank) круглом столе в Осло в начале сентября.

Кроме того, Совет министров Северных стран и министерство иностранных дел Китая отметили прогресс во взаимных отношениях в совместном пресс-релизе в мае этого года. Одним из пяти основных направлений инициативы «Пояс и путь» является координация в области политики, и недавние примеры показывают, что Китай начинает руководствоваться этими положениями.

Появляются первые результаты арктической политики Китая. В этом году проходит 8-я Китайская национальная арктическая исследовательская экспедиция (CHINARE8) на ледоколе Xuelong (Snow Dragon), и судно завершило экспедицию, пройдя по арктическому кругу, по Центральному арктическому маршруту и по северо-западному проходу в районе Канады.

Начало арктическим переходам судам под китайским флагом было положено в 2012 году, когда Xuelong прошел по Северному морскому пути через Северный Ледовитый океан в Исландию. Xuelong стал первым китайским судном прошедшим по всем трем арктическим морским путям. Китайские компании начинают следовать за ним — китайская COSCO Shipping зарекомендовавшая себя как ведущая китайская арктическая судоходная компания на Северном морском пути, в этом году проведет рекордные шесть судов через Северный морской путь.

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Северный морской путь также отметился рекордным плаванием танкера, принадлежащего «Совкомфлоту» «Кристоф де Маржери» на жидком носителе природного газа, который прошел морской путь через шесть с половиной дней без помощи ледокола из Норвегии в Южную Корею (так в тексте — на самом деле 6,5 суток танкер прошел от мыса Желания на архипелаге Новая Земля до мыса Дежнёва на Чукотке, а весь маршрут от Норвегии до Кореи за 19 суток.

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В Арктике Китай инвестирует в порты, так недавно китайская группа компаний подписала соглашение о намерениях по развитию порта Архангельска. В прошлом году китайские инвестиции в зарубежные порты достигли 20 миллиардов долларов, возможно в ближайшем будущем инвестиции пойдут и в другие порты Арктики.

Существует определенная обеспокоенность в связи с усилением участия Китая в арктических вопросах, что было отражено в докладе Центра по анализу и разрешению морских перевозок (CNA), опубликованном в прошлом месяце под названием «Неконфликтные прямые иностранные инвестиции: новый вызов безопасности в Арктике». Однако большинство экспертов позитивно оценивают увеличение экономического и научного участия Китая в Арктике.

Для Арктического региона было бы большим стимулом, если бы заинтересованные стороны, в том числе Соединенные Штаты, сыграли бы значительную роль в арктических инвестициях. Между местными арктическими странами и международными партнерами создаются взаимовыгодные проекты, основанные на таких инициативах, как Арктический инвестиционный протокол и работа Арктического экономического совета. Создание синергизма должно быть целью, а не попытками сдержать тех, кто руководствуется стимулами создания ценности в сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами в Арктике. Инвестиционный потенциал в Арктике в ближайшие 15 лет должен быть достаточным для широкого круга международных инвесторов, которые начинают проекты на перспективном развивающемся рынке.