Оренбург, 23 сентября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Аграрии Оренбургской области в 2017 году обрабатывают 4 млн 218,4 тыс. гектаров пашни. Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области составляет — 2 млн 685,4 тыс. га. На 20 сентября урожай убран с 94% площадей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Скошено 2 млн 544,8 тыс. га, обмолочено 2 млн 521,6 тыс. га, намолочено 4 млн 138,3 тыс. тонн зерна. Лидируют Кваркенский и Адамовский районы, где намолочено по 231 тыс. тонна зерна. В хозяйствах Новосергиевского района намолочено 203,1 тыс. тонны. Средняя урожайность составила 16,4 ц/га. В лидерах — Асекеевский район (26,2 ц/га).

Урожай 2017 года уже называют рекордным. В последний раз более 4 млн тонн зерна регион собирал в 1997 году — 4 млн 486,8 тыс. тонн. Однако площадь посева зерновых тогда составляла 3 млн 228,1 тыс. га, а урожайность в среднем по области — 13,7 центнера с гектара. В этом году засеяно зерновыми 2 млн 712,6 тыс. га, средняя урожайность — более 16 ц/га. Так что если сравнивать 1997 и 2017 годы, то перевес, безусловно, на стороне текущего года.

С 1953 года, когда началось освоение целинных и залежных земель, более 4 млн тонн Оренбуржье собирало в 1956, 1960, 1962, 1964,1969, 1971, 1977, 1980, 1989, 1994, 1997 и 2017 годах. Площадь сева зерновых в эти годы (исключая 2017 год) колебалась от 3 млн 228,1 тыс. га в 1997 до 4 млн 813,1 тыс. га в 1980 году; урожайность — от 8,5 в 1964 году до 13,7 в 1997 году.

2017 год из всех перечисленных оказался с самой маленькой площадью сева — 2 млн 712,6 тыс га и с самой высокой средней урожайностью — более 16 ц/га.

Более 5 млн тонн зерна было собрано в Оренбургской области в 1966, 1970, 1973, 1974, 1979, 1990 и 1992 годах. Причем, в 1970-ом и 1979-ом немного не дотянули до 6 млн тонн: 5 млн 953,2 тыс. тонн и 5 млн 949 тыс. тонн соответственно при почти одинаковой урожайности — 13,4 и 13 ц/га.

Свыше 6 млн тонн зерна регион намолотил только один раз: в 1983 году — 6 млн 129,7 тыс. тонн. А вот более 7 млн тонн было собрано дважды — в 1976 и 1978 годах — 7 млн 69,1 тыс. тонн и 7 млн 896,3 тыс тонн соответственно.

Самый большой урожай зерновых за все эти годы был в 1968 году — 8 млн 31,6 тыс. тонн при средней урожайности 17,4 центнера с гектара. Это, кстати, и самый высокий показатель средней урожайности за указанный период. Площадь посева тогда составляла4 млн 610,5 тыс. га.