Калининград, 23 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Калининграде заключен в изолятор временного содержания 34-летний водитель внедорожника «Мерседес» Борис Добровольский, накануне протаранивший микроавтобус с пассажирами.

(сс) George Hodan Арест

По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

В результате столкновения 49-летний водитель и шесть пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте происшествия. Самому молодому из погибших 17 лет, самому пожилому — 52 года.

Еще восемь пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.