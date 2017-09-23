СМИ: Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса сорвала СБУ
Киев, 23 сентября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Демарш представителей ДНР и ЛНР, наотрез отказавшихся обсуждать с официальным Киевом любые списки по обмену пленными напрямую связан с действиями Службы безопасности Украины. Об этом 23 сентября со ссылкой на свои источники сообщает издание Politcom.ru
ИА REGNUM напоминает, что 21 сентября на очередном раунде переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске, на заседании гуманитарной подгруппы, планировалось обсуждение вопроса освобождения пленных с формулой «88 на 313», которую для обмена пленными предложила Украина. Однако в итоге представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин резко заявил, что власти республики не будут рассматривать предложение Украины.
«Еще 20 сентября уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова выражала готовность обсуждать с украинской стороной списки на обмен, а главное — готовность договариваться. И тут вдруг настолько резкий демарш Пушилина со словами «не согласны» и «не будем рассматривать», и столь же резкое заявление Морозовой. Понятно, что представители ДНР пошли на такой резкий отказ от договоренностей не просто так, а под давлением определенных факторов», — напоминает издание.
При этом в этот же день, 21 сентября, Служба Безопасности Украины сообщила, что вызвала на допрос бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в контактной группе в Минске Виктора Медведчука.
«Официально Служба безопасности вызвала по факту якобы незаконного пересечения границы Наливайченко, который вместе с Медведчуком, совершил несколько перелетов в Российскую Федерацию, которые якобы имели место на протяжении 2014−2015 г г. Понятно, что официальная причина — только информационное прикрытие, и на самом деле СБУ преследует другие цели», — говорится в публикации.
Если учесть, что Медведчук появился в переговорном процессе как ключевое лицо и гарант выполнения сторонами своих обязательств, реакция представителей ДНР и ЛНР вполне показательна, пишет издание.
«В конце 2014 года обмен пленными и удерживаемыми лицами забуксовал… Именно поэтому в гуманитарной подгруппе появился такой переговорщик как Виктор Медведчук… С тех пор Медведчук как единственный украинский политик, с кем готовы разговаривать и договариваться в Кремле, выступает гарантом того, что официальный Киев и республики выполнят свои обязательства. Именно с именем Медведчука СМИ связывают освобождения более 400 граждан Украины и сторонников самопровозглашенных республик. И именно Медведчук вел переговоры по освобождению Александрова и Ерофеева и обмена их на Савченко», — напомнили в издании.
По информации источников, переговоры в Минске проходят в обстановке крайнего недоверия: все стороны ожидают подвоха друг от друга.
«Демарш СБУ торпедирует конфиденциальность переговорного процесса. И, разумеется, вызов оппозиционера на допрос и в Донецке, и в Москве восприняли как попытку сорвать переговоры путем организации политических репрессий и уголовного преследования Медведчука накануне финального раунда переговоров по обмену по формуле «88 на 313». Очевидно, что именно на такой исход — срыв обмена пленными между Украиной и ДНР-ЛНР и надеялись заказчики и организаторы скандала. Правда, остается открытым вопрос, как теперь эти люди собираются возвращать более 140 человек, которые удерживаются в Донбассе, и как они собираются возвращать в Украину Сенцова, Сущенко, Клыха, Карпюка и других украинцев, находящихся в Российской Федерации», — задается вопросом СМИ.