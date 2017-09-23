Новомичуринск, Рязанская область, 23 сентября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. На Рязанской ГРЭС (Государственная районная электростанция) прогремел взрыв. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают рязанские СМИ.

Rave Рязанская ГРЭС

Сообщается, что взрыв прогремел на первом блоке Рязанской ГРЭС. По предварительным данным, взорвалась угольно-воздушная смесь.

После взрыва возгорание не произошло. Пострадал один человек. Он госпитализирован.

Уточняется, что взрыв произошел на мельнице по переработке угля на первом блоке.

В социальных сетях местные жители пишут, что этот блок давно не ремонтировался.

На выработку электроэнергии взрыв не повлиял.

Информация уточняется.