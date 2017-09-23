Донецк, 23 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. По предварительным данным взрыв в Донецке является покушением на жизни министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Press.mgw Александр Тимофеев

Напомним, ранее сегодня стало известно о взрыве в Донецке на проспекте Мира.

По уточнённым данным, взрывов было два. Это было покушение на доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

Чиновник ранен и находится в критическом состоянии.