Калининград, 23 сентября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. По факту смертельного ДТП в Калининградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

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Сообщается, что следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли семь человек, а ранения получили ещё девять.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц»).

По предварительным данным, виновник ДТП двигался с небезопасной скоростью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 22 сентября в Калининградской области внедорожный легковой автомобиль марки Mersedes столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Столкновение было лобовым.

В результате ДТП погибли семь пассажиров маршрутки, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших — водитель внедорожника, его жена и ребенок, находившиеся в автомобиле, не пострадали.