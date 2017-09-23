Хабаровск, 23 сентября, 2017, 10:21 — ИА Регнум. 24 сентября в Хабаровске состоятся заключительные в этом сезоне показательные выступления дрифтеров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы решили сделать мероприятие бесплатным для горожан и гостей города.

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«Пилоты чемпионата Drift Day, это 16 хабаровских гонщиков, которые покажут парные заезды и показательные выступления, — рассказала руководитель команды Double D Наталья Жигалова. — Мероприятие продлится около полутора часов. В числе участников уже узнаваемый хабаровчанами пилот Евгений Солоненко. Зрители увидят около 10 различных элементов, много дыма, яркое шоу. Думаем над включением в программу дрифт-такси».

Начнутся выступления на парковке арены «Ерофей» в 17:00 по местному времени.