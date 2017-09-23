Владивосток, 23 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Около 2 тысяч спортсменов стали сегодня, 23 сентября, участниками Второго международного марафона во Владивостоке. Как сообщает ТАСС, они стартовали на острове Русский ранним утром. В этом году Международный марафон открывает программу празднования традиционного праздника Приморья «День тигра», который посвящен охране природы и редких обитателей Уссурийской тайги.

Free-Photos Марафон

«Всего на старт вышли около 2 тыс. человек — любителей и профессионалов, — рассказали в оргкомитете марафона. — Приехали команды любителей бега из Японии, Китая и регионов России. Участникам не обязательно было бежать всю дистанцию, можно было выбрать один из трех маршрутов: 5, 21,1 или 42,2 километра. Также организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей протяженностью в 1 км».

Всего, по данным организаторов, на старт вышли представители 18 стран и более чем 100 городов, представляющих свыше 30 регионов России.

В этом году маршрут для марафона и полумарафона проложили по самым живописным местам Владивостока. Так, маршрут марафона проложен по острову Русский, вантовым мостам Русский и Золотой, центральным улицам приморской столицы. Финиш состоится на главной площади Владивостока.

Первый международный марафон во Владивостоке состоялся год назад. Его победителями стали бегуны из Башкирии Андрей Сафронов и Сергей Петров. Они финишировали практически одновременно, пробежав дистанцию в 42,2 км с одним результатом 2 часа 23 минуты.