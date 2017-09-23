Донецк, 23 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В центре столицы Донецкой Народной Республики — городе Донецке — прогремел взрыв. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает РИА Новости.

МЧС ДНР

Сообщается, что взрыв прогремел на проспекте Мира около 8:30 по московскому времени.

На месте взрыва уже находятся сотрудники силовых ведомств Донецкой Народной Республики и полиция. Участок, на котором произошёл взрыв, оцеплен.

Каких-либо комментариев власти пока не дают.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Донецке сработало самодельное взрывное устройство. ВЗрыв прогремел в сточной канаве на бульваре Шевченко. Никто не пострадал.