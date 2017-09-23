Домодедово, Московская область, 23 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В подмосковном аэропорту «Домодедово» задержаны более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщается на сайте аэропорта «Домодедово».

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Согласно данным онлайн табло аэропорта «Домодедово», с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября все рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» имеют статус «будет информация». Последний вылет «ВИМ-Авиа» из «Домодедово» был осуществлён 22 сентября в Даламан (Турция).

На данный момент до сих пор отложены рейсы по России в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года российская транспортная прокуратура возбудила дело против авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за задержки свыше 170 рейсов в период с 28 мая по 12 июня.