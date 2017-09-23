Якутск, 23 сентября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Якутии завершилось проведенное впервые в истории масштабное обучение проектному управлению. Обучение на курсах повышения квалификации «Управление проектами», которые состоялись в Высшей школе инновационного менеджмента при главе региона 18−21 сентября, прошли около 100 специалистов органов местного самоуправления. Всего проектному управлен­ию в Якутии за два года планируется обучить свыше тысячи государственных и муниципальных служащих, что является самой масштабной задачей в России в этой сфере, об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центрального проектного офиса — Департамента проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Роман Солодухин. Он поделился своими соображениями на тему, зачем региону понадобилось большое количество проектных управленцев.

synchroswimr Якутск, Якутия

— У нас нет самоцели ставить рекорды по обучению либо соревноваться по этим показателям с коллегами из других регионов. Обучить 1000 служащих это базовый сценарий, но качество обучения — главный приоритет. Смогут ли государственные служащие применить на практике полученные знания — это наиболее важный вопрос. Сегодня нами разработана модель личностных и профессиональных компетенций государственных служащих, которая будет учитываться при назначении на определенную проектную роль. Также на базе ГАУ «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» будет проводиться сертификация по проектному управлению и тестирование на соответствие требованиям предъявляемых к проектным ролям. Уже сегодня у нас есть дюжина сертифицированных специалистов в нашем Региональном центре сертификации управления проектами.

ИА REGNUM : А зачем вообще нужно проектное управление?

— Проектное управление нас окружает повсюду, начиная от ремонта квартиры до строительства дачи. Свадьба — самый настоящий проект. Каждый интуитивно понимает, что это что-то знакомое и близкое для любого из нас. Пытаться управлять проектами без проектного управления — это как пытаться играть в футбол без планирования игры. Команда может опираться на свой длительный опыт, но добьется большего успеха если будет применять различные спортивные тактики и планирование игры. Ведь все это было разработано на опыте многих команд и уже применяется конкурентами. Проектное управление — это методики, те самые схемы и тактики, различные инструменты, которые помогут более эффективно достигать поставленных целей в проектах. Для нас — это новый стиль работы государственных служащих и, конечно, же это трансформация мышления государственного служащего в части ориентированности на конкретный результат. Республика Саха (Якутия) завершит работу по внедрению этих изменений уже через 4 месяца.

ИА REGNUM : А чего уже удалось достичь?

— По итогам научно-исследовательской работы к концу 2016 года были образованы органы управления. Создан Центральный проектный комитет республики, который возглавил глава региона Егор Борисов. Уже 12 апреля этого года мы запустили сразу 7 пилотных проектов из разных отраслей. На сегодняшний день у нас пилотируются 11 проектов, один из которых уже завершен. На заседании 15 сентября был одобрен проект создания парка высоких технологий «ИТ-Парк» в Якутске.

Не прошло полгода с образования Департамента проектного управления, как мы завершили создание специальной информационной системы управления проектами. Она поможет управлять большим количеством работ и большим количеством персонала в команде.

Одним из наиболее значимых считаем проект по переносу подтапливаемого села Березовка. От успешности его реализации зависит благополучие людей, живущих в сложных климатических условиях. Руководство республики, осознавая это, приняло решение идти исключительно по пути проектного управления. Сегодня проект находится на стадии инициации, определяются ключевые параметры: границы, его целевые показатели, сроки и бюджет. Рассчитываем, что, применяя эту методику управления, мы с лучшим эффектом решим жизненно важные задачи.