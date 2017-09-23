Ярославль, 23 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Pixabay.com Выясняются обстоятельства ДТП

ДТП произошло 23 сентября около 2.00 в Ярославской области на трассе М8 «Кострома-Ярославль».

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено сценик». В результате ДТП погибли: 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», трое пассажиров автомобиля «Рено сценик» — двое мужчин 38-ти и 34-ти лет и 51-летний мужчина. Все они — жители Костромской области.

На место ДТП выезжали руководство УГИБДД УМВД России по Ярославской области, сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, медики.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.