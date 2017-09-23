Санкт-Петербург, 23 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 23 сентября открывается 14-й международный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее», организованный̆ Фондом «ПРО АРТЕ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова. Он будет проходить с 23 сентября по 22 октября на восьми музейных площадках Петроградской стороны. Посетителей ждут 12 творческих проектов художников из 7 стран.

Фотография от организаторов выставки «Космический беженец». Проект Халила Алтындере (Турция)

Открытие фестиваля состоится в 12 часов в Потерне государственного бастиона Петропавловской крепости. На выставке арт-объектами будет представлен каждый выставочный проект, также посетители смогут заранее заочно познакомиться с музеями Петроградской стороны, которым посвящен фотопроект «Связующие нити» выпускников нью-йоркской Школы дизайна Parsons.

Тема фестиваля в этом году — «Факты и вымыслы». Выставки, лекции, кинопоказы и другие события не будут грубым вторжением в пространство привычных для петербуржцев музеев, они будут перекликаться с основной экспозицией. Например, в Музее космонавтики и ракетной техники, расположенном в Петропавловской крепости можно будет увидеть проект Халила Алтындере (Турция) «Космический беженец», которая предлагает посетителям при помощи технологи виртуальной реальности «эмигрировать на Марс».

Proarte.timepad.ru Выставка «Настоящая небыль»

В Музее политической истории России расположенном в особняке балерины Кшесинской расположилась выставка «Настоящая небыль», проект выпускников петербургской «Школы молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ», она посвящена легендам, мифам и прочим выдумкам, замещающим в массовом сознании исторические факты.

В Музее С.М. Кирова можно будет увидеть выставку «Улица Кирова» (авторы — Анна Кондратьева, Мария Андрющенко, Нигина Шаропова из Москвы), посвященная улицам, названным в честь Кирова в разных городах России. Там же экспонируется проект Ростана Тавасиева «Туннель», в котором экзистенциальные вопросы ставятся и решаются при помощи детских игрушек.

В саду рядом с Музеем петербургского авангарда — Домом Матюшина посетители увидят скульптурно-музыкальную композицию «Парник Матюшина», созданную художниками арт-группы «Север-7"Александром Цикаришвили, Нестором Энгельке и Надеждой Гороховой. В самом музее демонстрируется видеопроект Маргарете Дреер (Германия) «Без названия без звука (Герои)».

В Музее истории фотографии размещена фотоинсталляция «Флаг/Реконструкция» Анны Ермолаевой (Россия-Австрия), навеянная великим фильмом Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

Proartefestival.ru «Быстрые движения глаз». Проект Марины Алексеевой и Сергея Карлова в Музее сновидений Зигмунда Фрейда

Сразу с тремя проектами можно ознакомиться в Музее-квартире Елизаровых:

Проект Варвары Шавровой (Россия-Ирландия) «Картография судеб. История семьи Шавровых в контексте великой истории» — разнообразными художественными средствами воссоздает летопись семьи художницы.

(Россия-Ирландия) — разнообразными художественными средствами воссоздает летопись семьи художницы. Проект «Без названия» Анатолия Журавлева (Россия-Германия) демонстрирует гравировку на стекле.

(Россия-Германия) демонстрирует гравировку на стекле. Проект Харуна Фароки и Андрея Ужицы (Германия-Румыния) «Видеограммы одной революции», посвященный событиям 1989 года в Румынии, составлен из 125 часов кинохроники свержения Николае Чаушеску.

В Музее сновидений Зигмунда Фрейда открывается выставка анимационных работ Марины Алексевой и Сергея Карлова «Быстрые движения глаз».

В день открытия для посетителей будет организовано движение бесплатных автобусов между выставочными площадками. Для детей будет действовать специальный детский маршрут, который позволит в игровой творческой форме знакомиться с современным искусством.