Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна хочет использовать «опыт миротворческих миссий Канады» при отправке миротворцев в Донбасс. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

«Мы очень заинтересованы в опыте миротворческой деятельности Канады. Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом вопросе опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными», — сказал Порошенко.

Также Порошенко вновь заявил, что Украина согласится на миротворческую миссию в Донбассе только на своих условиях.

Речь идёт о том, что Киев хочет видеть «голубых касок» на всей территории Донбасса, а также на границе с Российской Федерацией.

Кроме того, Порошенко, который принял участие в общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество отправить миротворцев в Донбасс как можно скорее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идеи отправить миротворцев в Донбасс появились уже в самом начале гражданской войны на Украине в 2014 году. Однако никакой поддержки со стороны великих держав они не находили.

Киев преследовал вполне понятную цель — разместить миротворческий контингент в Донбассе, который бы состоял из войск военного блока НАТО и по примеру развала Югославии устроить геноцид русского населения Донбасса.

Однако гаранты Минских соглашений — Россия, Германия и Франция сперва заявили, что отправка миротворцев в Донбасс ещё больше усложнит ситуацию и для начала было бы неплохо выполнить Минские соглашения, которые не выполняются Киевом уже почти три года.

Поняв, что с миротворцами перспектив особо нет, украинские власти стали говорить о «полицейской миссии» стран Евросоюза. Но страны ЕС не горели особым желанием отправить своих изнеженных солдат в пекло украинской гражданской войны.

Тогда появилось предложение вооружить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая находится в Донбассе уже более трёх лет и не принесла особых результатов. Но в ОБСЕ заявили, что не очень то и хотят вооружать своих наблюдателей, так как не видят в этом практического смысла.

Неожиданно, во время визита в Китай президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва внесёт в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворческой миссии в Донбассе. При этом Путин сразу оговорил, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии фронта и только после разведения противоборствующих сторон.

Также Путин подчеркнул, что «голубые каски» должны будут обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ и иметь доступ к тем районам, в которых работает миссия (как раз на линии фронта).

Киев тут же заявил, что будет требовать введения миротворцев на всю территорию Донбасса, а также на границу с Россией. Кроме того, Украина требует, чтобы в миротворческой миссии не было российских войск. Что касается параметров миссии, то украинские власти ни при каких обстоятельствах не хотят обсуждать их с властями Донецкой и Луганской Народных Республик, хотя по логике, только с ним и можно их обсуждать.

В данный момент инициатива с миротворческой миссией ООН в Донбассе явно зашла в тупик.

Что касается слов Порошенко о «канадском миротворческом опыте», то его стремление вполне понятно. Канада входит в военный блок НАТО, а кроме того там проживает большая украинская диаспора, имеющая серьёзный политический вес в стране.

В своё время, именно в Канаде укрывались украинцы, которые воевали против Советского Союза на стороне Гитлера. Так что о каких именно «канадских миротвторцах» грезит Порошенко вполне очевидно.