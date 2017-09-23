Москва, 23 сентября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Московская полиция по ошибке задержала рабочих, которые срезали плиту с памятника конструктору российского оружия Михаилу Калашникову по заданию префектуры района. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают столичные СМИ.

Histrf.ru Эскизный проект памятника М.Т. Калашникову в Москве

Напомним, ранее стало известно, что на одной из плит постамента памятника Калашникову изображён чертёж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера, использовавшаяся вермахтом и СС в годы Великой отечественной войны.

Создатель памятника скульптор Салават Щербаков заявил, что данная ошибка — это «рабочий момент, от которого не застрахован никто». Скульптор заявил, что в ближайшее время этот элемент будет заменён на корректный чертёж.

Речь идёт о небольшой металлической плите, на которой выгравирован чертёж StG 44. Она занимает довольно незначительное место в композиции монумента.

«Мы были бы рады, чтобы тот, кто нашел ошибку, предоставил бы нам чертеж Калашникова. Он бы, кстати, и больше нес ответственность, что правильно дал. Мы будем наносить новую гравировку, это поверхностная небольшая процедура», — заявил Щербаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ошибку в памятнике нашел военный историк Юрий Пашоло.

В итоге бригада рабочих демонтировала плиту, а скульптор Щербаков пообещал на её место установить новую с корректным чертежом.

Однако и тут не обошлось без эксцессов. Когда рабочие демонтировали плиту их задержал наряд полиции. Оказалось, что у бригады не было никаких разрешительных документов на демонтаж элемента памятника, хотя они и действовали по согласованию с префектурой района.

После дачи объяснений рабочие были отпущены.