Рабочих, демонтировавших часть монумента Калашникову, задержала полиция
Москва, 23 сентября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Московская полиция по ошибке задержала рабочих, которые срезали плиту с памятника конструктору российского оружия Михаилу Калашникову по заданию префектуры района. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают столичные СМИ.
Напомним, ранее стало известно, что на одной из плит постамента памятника Калашникову изображён чертёж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера, использовавшаяся вермахтом и СС в годы Великой отечественной войны.
Создатель памятника скульптор Салават Щербаков заявил, что данная ошибка — это «рабочий момент, от которого не застрахован никто». Скульптор заявил, что в ближайшее время этот элемент будет заменён на корректный чертёж.
Речь идёт о небольшой металлической плите, на которой выгравирован чертёж StG 44. Она занимает довольно незначительное место в композиции монумента.
«Мы были бы рады, чтобы тот, кто нашел ошибку, предоставил бы нам чертеж Калашникова. Он бы, кстати, и больше нес ответственность, что правильно дал. Мы будем наносить новую гравировку, это поверхностная небольшая процедура», — заявил Щербаков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ошибку в памятнике нашел военный историк Юрий Пашоло.
В итоге бригада рабочих демонтировала плиту, а скульптор Щербаков пообещал на её место установить новую с корректным чертежом.
Однако и тут не обошлось без эксцессов. Когда рабочие демонтировали плиту их задержал наряд полиции. Оказалось, что у бригады не было никаких разрешительных документов на демонтаж элемента памятника, хотя они и действовали по согласованию с префектурой района.
После дачи объяснений рабочие были отпущены.