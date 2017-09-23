Каракас, 23 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В ряде штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с топливом. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает издание Universal.

JirkaF Бензин

Сообщается, что огромные очереди на автозаправочных станциях в ряде штатов Венесуэлы из-за нехватки топлива сохраняются в течение последних нескольких дней. На некоторых АЗС автомобилистам приходится ждать минимум по три часа, чтобы купить топлива.

В очередях могут находится около 300 автомобилей, что существенно затрудняет работу компаний, которые занимаются перевозками скоропортящихся продуктов и предметов первой необходимости.

Известно, что в штате Мерида проблемы с топливоснбжением продолжаются уже пять дней. Срок ожидания своей очереди на АЗС составляет в среднем три часа. На одну машину продают только 30 литров топлива. При этом топливо на основные АЗС поступает, но из-за паники граждане пытаются запастись как можно большим объемом горючего, что и создает очереди. Ряд более мелких АЗС закрыты.

В штате Боливар проблемы с топливом продолжаются уже больше трех недель. Там наблюдаются определённые проблемы на региональной распределительной системе.

В городе Санта-Барбара дель Сулия в штате Сулия автомобилисты остались вообще без топлива более чем на три дня. Они пригрозили, что 25 сентября начнут забастовку, если топливо не появится на местных АЗС.

В штате Ансоатеги нет в продаже 95-го бензина. На АЗС поступает только 91-й бензин, за которым выстраиваются длинные очереди.

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что в ближацшие дни проблемы с поставками топлива в регионы будут решены.