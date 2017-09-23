Китай отключил Северной Корее газ
Пекин, 23 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Китайская народная республика прекратила поставки природного газа в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По крайней мере, такое заявление сделало сегодня, 23 сентября, министерство коммерции Китая.
«В день публикации данного заявления приостанавливаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что запрет затрагивает энергоносители, уже подготовленные к транспортировке, но ещё не доставленные на территорию КНДР.
Кроме того, министерство коммерции КНР предупреждает, что с 1 октября Пекин во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2375 ограничит экспорт нефтепродуктов в Северную Корею.
Также прекращаются поставки китайского текстиля в КНДР.
«В день публикации заявления вступает в силу запрет на импорт из КНДР текстильных изделий», — сказано в заявлении китайского министерства.
Напомним, КНДР продолжает свои ядерную и баллистическую программы несмотря на жесточайшие санкции со стороны ведущих мировых держав.