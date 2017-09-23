Вашингтон, 23 сентября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Более половины граждан США считают, что Россия вполне могла оказать влияние на выборы американского президента, состоявшиеся в ноябре 2016 года, при помощи контента в социальных сетях, включая Facebook. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании SSRS, проведённого по заказу CNN. Результаты опроса телеканал представил сегодня, 23 сентября.

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Согласно результатам опроса, 54% американцев считают вполне вероятным, что «пророссийский контент», размещённый в социальных сетях, повлиял на выборы президента США.

43% опрошенных заявили, что такое влияние маловероятно.

Уточняется, что опрос проводился 17−20 сентября, в нём приняли участие 1 053 граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что передаст данные о «российском вмешательстве» в американские выборы, так как недопустимо использовать социальные сети для «подрыва демократии».

В Facebook заявили, что российские боты покупали рекламу в социальной сети для того, чтобы влиять на исход выборов в США.

Заявление это выглядит настолько смехотворным, что даже сам Трамп назвал его «мистификацией Цукерберга».