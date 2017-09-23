Тегеран, 23 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран провела успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшер», которая способна поражать цели на расстоянии 2 тыс. км и нести несколько боеголовок. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает PressTV.

Mohammad Agah Иранская ракета

Какие-либо подробности испытания не приводятся. Где именно была испытана ракета, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на военном параде в Тегеране была представлена новая баллистическая ракета дальнего радиуса действия, разработанная для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Баллистическая ракета, названная в честь иранского города Хорремшехр, была выставлена на грузовике.

Командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир-Али Хаджизаде (Ali Hajizadeh), выступая на военном параде, сказал, что баллистическая ракета «Хорремшехр» имеет дальность 2000 километров.

По словам генерала, новая ракета может быть оснащена несколькими боеголовками. Он добавил, что «Хорремшехр» скоро поступит на вооружение аэрокосмических сил КСИР.