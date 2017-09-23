Вашингтон, 23 сентября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Политике главы Северной Кореи Ким Чен Ына, запускающего ракеты, должен быть положен конец, заявил американский президент Дональд Трамп, передает ABC News.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В ходе своего выступления перед сторонниками в американском штате Алабама, Трамп высказался о проблеме Корейского полуострова:

«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты».

В ходе выступления Трамп назвал Ким Чен Ына «коротышкой с ракетой».

«Мы должны справиться с ним, потому что у нас нет выбора», — заявил он.

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Напомним, санкционное давление на Пхеньян, инициированное Вашингтоном, не привело к «мирному» разрешению проблемы. Пхеньян и Вашингтон продолжают обмениваться угрозами.

Американская сторона использовала для этого, в частности, трибуну Генеральной Ассамблеи ООН.

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После этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо назвал угрозы Трампа «собачьим лаем».

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