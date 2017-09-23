Вашингтон, 23 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне огорчен позицией сенатора от штата Алабама, своего соратника по Республиканской партии Джона Маккейна по вопросу Obamacare, передает Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Это печально… — заявил Трамп. — И это очень, очень плохо для партии».

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн внезапно выступил с резкой критикой решений Белого дома об отмене Obamacare — законов о медицинском обеспечении, принятых при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Вопрос отмены Obamacare считался консенсусным для всей Республиканской партии США. 4 мая 2017 года отменяющий Obamacare законопроект, разработанный республиканцами, был одобрен палатой представителей Конгресса США.

Однако на слушаниях в Сенате сенаторы от Демократической партии и еще четыре представителя от Республиканской партии отказались подержать законопроект.

19 июля Трамп сообщил о провале отмены Obamacare. Он сказал, что «очень разочарован» неудачей, постигшей его проект.

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