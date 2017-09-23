«Это печально...» — Маккейн огорчил Трампа
Вашингтон, 23 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне огорчен позицией сенатора от штата Алабама, своего соратника по Республиканской партии Джона Маккейна по вопросу Obamacare, передает Associated Press.
«Это печально… — заявил Трамп. — И это очень, очень плохо для партии».
Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн внезапно выступил с резкой критикой решений Белого дома об отмене Obamacare — законов о медицинском обеспечении, принятых при предыдущем президенте США Бараке Обаме.
Вопрос отмены Obamacare считался консенсусным для всей Республиканской партии США. 4 мая 2017 года отменяющий Obamacare законопроект, разработанный республиканцами, был одобрен палатой представителей Конгресса США.
Однако на слушаниях в Сенате сенаторы от Демократической партии и еще четыре представителя от Республиканской партии отказались подержать законопроект.
19 июля Трамп сообщил о провале отмены Obamacare. Он сказал, что «очень разочарован» неудачей, постигшей его проект.
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