Вашингтон, 23 сентября, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Продажа 35−75 млн акций американской компании Facebook планируется ее создателем Марком Цукербергом, сообщил он в социальной сети.

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«Фактически мы планируем ускорить нашу работу и продать больше этих акций раньше, — написал он. — Я ожидаю продать 35−75 миллионов акций Facebook в течение следующих 18 месяцев для финансирования нашей работы в области образования, науки и адвокации».

Цукерберг отметил, что изначально Facebook создавался не как бизнес-проект, а как средство выполнения социальной миссии. Он напомнил, что в 2016 году предлагал создать новый класс акций Facebook.

Это позволило бы сохранить ему контроль над Facebook и продолжать финансировать работу благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative.

«За последние полтора года бизнес Facebook показал хорошие результаты, и ценность наших акций выросла до такой степени, что я могу полностью финансировать нашу благотворительность и сохранять контроль над Facebook в течение 20 или более лет, — сказал он. — В результате я попросил наш совет снять предложение о реклассификации наших акций — и совет согласился».

Цукерберг заявил, что впереди много работы в Facebook, «чтобы помочь построить сообщество и сблизить мир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Цукерберг заявил, что намерен передать в американский Конгресс данные о «российском вмешательстве» в минувшие президентские выборы, поскольку считает использование инструментов социальной сети для подрыва демократии недопустимым.

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