Веллингтон, 23 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. В Новой Зеландии проходят общенациональные выборы в парламент страны, передает Reuters.

GregorRichardson Хасинда Ардерн

За места в высшем законодательном органе соперничают правящая центристская Национальная партия Билла Инглиша и Лейбористская партия, которую возглавляет 37-летняя маори Хасинда Ардерн.

Наблюдатели отмечают рекордную явку на избирательных участках, а также рекордное количество людей, проголосовавших досрочно — в этом году это 986 тыс. человек из 3,2 млн избирателей.

Напомним, если до августа 2017 года безусловным лидером предстоящего голосования считалась правящая Национальная партия, то позднее в выборах появилась интрига. Имя этой интриги — Хасинда Ардерн.

Практически сразу после того, как Ардерн 1 августа была избрана главой Лейбористской партии, рейтинг партии вырос не менее чем на 20% и практически сравнялся с основным соперником.

Хасинда Ардерн, восходящая звезда новозеландской политики, имеет 80 тыс. подписчиков в Twitter, выступает в качестве диджея на музыкальных фестивалях и является самым молодым лидером Лейбористской партии в истории. Кроме того, она является маори и — как бы это не оскорбляло феминисток — очень привлекательной девушкой.