Вашингтон, 23 сентября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Пущенная Северной Кореей в сторону острова Гуам ракета будет сбита, сообщила журналистам представитель американского Государственного департамента Сюзан Торнтон.

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«Если бы ракета была нацелена на Гуам или пролетела над ним, мы бы ее сбили», — заявила она.

Напомним, во время пуска Пхеньяном баллистической ракеты 15 сентября союзник США Япония, над территорией которой она проследовала, заявила, что угрозы безопасности не было. Токио не сбил ракету, пролетевшую над японским островом Хоккайдо, но осудил действия Северной Кореи.

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19 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с японским министром обороны Ицунори Онодэра заявил, что северокорейские баллистические ракеты будут сбиты, даже если они не нацелены непосредственно на территорию США.

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Отметим, что угрозы Пхеньяна звучат в адрес Вашингтона, а в качестве цели фигурирует остров Гуам в Тихом океане — место расположения американской военной базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что в случае ракетного удара Пхеньяна по Гуаму Вашингтон применит статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне членов альянса.