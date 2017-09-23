Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел островов Сент-Винсент и Гренадины Луи Стракер в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что причиной чудовищного урагана «Ирма» в Карибском бассейне является глобальное изменение климата, передает Associated Press.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По этой причине глава МИД государства, разрушенного ураганом, считает преступным нежелание ряда стран соблюдать условия Парижского соглашения по климату, которое, как считается, должно снизить антропогенное влияние на природу Земли.

Позицию президента США Дональда Трампа, желающего денонсировать Парижское соглашение, Стракер назвал «оскорбительной» для жителей островов Карибского моря. Стракер считает такое поведение «актом враждебности» по отношению ко всему миру.

Напомним, президент Трамп неоднократно называл «глобальное потепление» мистификацией, направленной на подрыв экономической мощи США, и обещал выйти из Парижского соглашения по климату. Позиция Трампа вызывает резкую критику со стороны международного сообщества и внутри страны.

18 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что США могут отказаться от идеи выхода из Парижского соглашения — «при учете экономических интересов американского государства».