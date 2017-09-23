Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре в ходе своей речи на 72-й Генеральной ассамблее ООН рассказал мировому сообществу о проблемах и достижениях своей страны, передает Associated Press.

Raxanreeb.com Сомали сегодня

По словам премьер-министра, с избранием нового президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда «сомалийский народ увидел новый рассвет», но у нации остается много проблем.

Так, серьезной бедой для Сомали остается исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранившая значительное влияние на юге и в центральных районах страны.

Террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не так сильны, как в 2011 году, когда под их контролем фактически находилось все Сомали. Однако они регулярно нападают на военных и устраивают теракты в городах.

Кроме проблем с исламистами, Сомали также сталкивается с продовольственным кризисом. В настоящий момент страна борется с засухой, из-за которой около 800 тыс. человек тяжело голодают, не менее чем трем миллионам требуется гуманитарная помощь.

Напомним, 19 сентября на полях Генассамблеи ООН премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних отношений и международного участия в урегулировании сомалийского кризиса.